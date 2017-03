Un traballador resulta ferido tras caerse nunha nave industrial en Cambre e un operario nun monte de Porto do Son

Un traballador resultou ferido na tarde do xoves tras sufrir unha caída nunha nave industrial do municipio de Cambre, na Coruña.

En concreto, a vítima precipitouse desde unha altura de pouco máis dun metro mentres traballaba nunha zona de cámaras frigoríficas. O accidente laboral tivo lugar nunha nave industrial da rúa Marconi, no polígono de O Espírito Santo.

O 112 Galicia tivo constancia dos feitos ás 15.00 horas, a través dun aviso de Urxencias Médicas. O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 informou a Protección Civil e á Policía Local.

Doutra banda, un operario resultou ferido esta tarde en Porto do Son ao caerlle encima unha árbore, na zona de Novas, na parroquia de Muro.

Un particular deu a voz de alarma ao 112 Galicia sobre as 14.45 horas e desde a central de emerxencias do 112 informouse a Urxencias Médicas, a Protección Civil e á Garda Civil.