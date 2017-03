A Deputación da Coruña lamenta a morte do concelleiro de Malpica e percebeiro Paco Souto

A Deputación da Coruña mostrou o seu pesar pola morte do poeta, percebeiro e concelleiro do BNG en Malpica, Paco Souto, falecido tras caer ao mar na zona de Razo. Del destaca que foi "unha das principais voces da xeración poética que emerxeu nos anos 90".

Respecto diso, a través dun comunicado, sinala que, xunto a poetas do seu tempo, "fundou os selos Letras de Cal e Edicións do Dragón nuns anos en que foron aparecendo títulos da súa autoría e que o situarían nos principais nomes da súa xeración".

Ademais, destaca que, como dinamizador cultural, "promoveu gran cantidade de iniciativas, de maneira especial na Costa da Morte, con proxectos en que a poesía se daba a man con outras artes".

A Deputación expresa o pésame á súa familia e tamén, entre outros, ao Concello de Malpica de Bergantiños, no que era edil. "Un exemplo máis do seu compromiso social e político e do seu traballo en defensa do ben común", conclúe.