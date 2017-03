Consello.- O programa de detección precoz de cancro de colon amplíase este ano á Coruña e Vigo

A Xunta destacou que o programa de detección precoz do cancro colorrectal chegará este ano ao sete estruturas organizativas de xestión integrada de Galicia, coa inclusión das áreas da Coruña e Vigo.

Reunión do Consello da Xunta | Fonte: Europa Press

O Consello da Xunta deu o visto e prace a un informe sobre este programa, que sinala que a iniciativa comezou como experiencia piloto en Ferrol en 2003. Desde entón, estendeuse a Ourense, Verín e O Barco Valdeorras; Pontevedra e O Salnés; Lugo, Cervo e Monforte; e Santiago de Compostela.

A Xunta destacou que, desde a posta en marcha do programa e ata decembro de 2016, convidouse a participar a case 200.000 persoas de 50 a 69 anos. Deles, entregaron o test máis de 92.000, o que supón unha participación global do 46,54% (sete puntos superior en mulleres que en homes). Isto significa que xa foi convidado a participar no programa 28,7% da súa poboación obxectivo.

O 6,71% das persoas que realizaron a proba arroxaron un resultado positivo, cunha taxa de positividad superior en homes que en mulleres (8,54% fronte a 5,3%). Indicóuselles a realización dunha colonoscopia a 5.015 persoas, das cales se realizaron xa 4.827.

A través do programa detectáronse 240 persoas con cancros invasivos, 783 con adenomas de alto risco, 1.024 con adenomas de risco medio e 1.030 con adenomas de baixo risco. Por xénero, as taxas foron máis altas en homes que en mulleres.

En canto ao estadio, o 68% dos cancros detectados no programa foron precoces (47% en estadio I e 21% en estadio II), nos que o prognóstico é mellor que nos máis avanzados. Con todo, a Xunta lembrou que cando os cancros se manifestan clinicamente --sen cribado-- o 46% diagnostícanse nos estadios máis avanzados e só o 14% no máis leve.