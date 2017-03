O Ministerio de Educación estuda unha vía para integrar as achegas das comunidades ao Pacto educativo

O ministro de Educación, Cultura e Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, comprometeuse cos conselleiros de Educación a estudar a vía para integrar as achegas de de as comunidades autónomas ao pacto educativo "nun proceso político que xa está en marcha" no Congreso dos Deputados. "Espero que haxa (un grupo de traballo), pero hai que ver cal é a mellor maneira, a máis viable e a máis útil", afirmou na rolda de prensa posterior á Conferencia Sectorial de Educación.

O ministro lembrou que o pasado luns 27 de marzo acordou coas comunidades autónomas no que a Comisión Xeral do Senado realizase un relatorio, pero os conselleiros socialistas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cantabria e Comunidade Valenciana, pedíronlle este xoves a creación dun grupo de traballo no seo da Conferencia Sectorial de Educación para elaborar un documento coas súas achegas para o pacto educativo.

O ministro saudou esta proposta, pero derivou a decisión á Comisión Xeral de Educación, integrada por técnicos do ministerio das comunidades autónomas, para que definan a forma en que estas poden contribuír ao pacto. No entanto, insistiu en que este "proceso político" xa está en marcha na Subcomisión do Congreso dos Deputados, que se encargará de elaborar un documento de bases "no prazo de seis meses".