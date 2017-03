Sindicatos e Nueva Pescanova avanzan na creación dunha cuarta quenda, pendentes de concretar detalles económicos

Sindicatos de Nueva Pescanova e representantes da empresa concluíron a terceira das xornadas de reunións con presenza de mediadores para a negociación do convenio cun "pequeno avance" na discusión da flexibilidade de xornada laboral.

Así o explicaron fontes sindicais a Europa Press, que sinalaron que a empresa estaría disposta á creación dunha cuarta quenda de cinco xornadas consecutivas (máis dúas de descanso obrigatorias), e que rotaría na semana, "en función das necesidades de produción".

En todo caso, esta medida "está suxeita a discutir as condicións económicas e de contratación", segundo explicou Ricardo Castro, da CUT. A ese respecto, sinalou que esa quenda estaría formado por traballadores con contrato completo e outros con contrato parcial, pero "aínda non se falou de salarios".

Os sindicatos explicaron tamén que, nas reunións, aínda non se entrou a discutir os outros dous puntos conflitivos na negociación do novo convenio: o incremento salarial e as condicións económicas dos novos contratos.

As reunións, nas que participan mediadores da Inspección de Traballo, continuará este venres ás 12.00 horas e, con toda probabilidade, tamén o sábado. As discusións exponse en dúas mesas, unha coa empresa e os sindicatos CUT, CIG, UXT e USO; e outra na que a empresa debate con CC.OO. (o resto de sindicatos non quixeron sentar cos representantes desta central).