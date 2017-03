Feijóo anuncia un plan de formación específico para a automoción, e especialmente para a industria de compoñentes

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou a creación dun plan de formación específico para o sector da automoción e, especialmente, para a industria de compoñentes, que pasará pola subvención dos salarios dos traballadores durante o tempo de formación a cambio do compromiso das empresas de contratar a unha porcentaxe destes empregados.

Así o trasladou na asemblea do Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga) celebrada na tarde deste xoves na sede do CTAG, no Porriño (Pontevedra), na que foi nomeado como novo presidente do Cluster o director xeral de GKN Driveline en Vigo, Juan Lloves, en substitución de José Luciano Martínez Covelo.

Feijóo destacou que na industria da automoción é necesario "facer política de formación" pero "non global, senón sectorial, específica para a automoción".

Neste marco, incidiu en que fai falta "saber o que necesitan" as empresas para crear un plan en función desas necesidades obxectivas, e así "mellorar o emprego".

Durante o acto, Feijóo, que felicitou ao sector por ser capaz de saír adiante "en momentos de extrema dificultade" e polos datos que rexistrou en 2016, remarcou que as perspectivas para o próximo ano tamén "son favorables".

Neste marco, chamou a "aproveitar as oportunidades" que ofrece a adquisición de Opel por parte de PSA.

A continuación, apuntou que se entre 2015 e 2016 a industria de compoñentes facturou 470 millóns de euros para PSA, o obxectivo é "que poidan facturar un 6% máis", ata alcanzar os 500 millóns, "sen contar co cuarto modelo, do V20", comunicou Feijóo, sinalando como fonte ao director da planta de PSA en Vigo, Frédéric Puech.

UN SECTOR SEN MEDO A COMPETIR

Pola súa banda, o director de PSA en Vigo trasladou o seu "máis sincero recoñecemento" ao padroado do Cluster polo traballo que realizou "en tempos difíciles e esixentes", conseguindo "mellorar a súa capacidade de competitividade e de oportunidades no futuro".

"Estamos en moi boa situación para competir e garantir a continuidade do sector en Galicia", aseverou.

"Das cifras do sector, quedo cunha: 8.320 millóns de euros de cifra de negocio, paréceme moi representativo do que somos e do traballo que vimos facendo xuntos", subliñou, a colación do que remarcou que o sector non ten "medo a competir, porque competir --failles-- máis fortes".

Neste contexto, lembrou que nos próximos anos PSA vai lanzar tres modelos do K9 e un máis do V20, o que asegura a produción.

No entanto, puxo en relevo que "se os mercados melloran o seu comportamento, como é de esperar, eses volumes estarán por encima das cifras" que prevén actualmente, ao que ademais "hai que sumar a compra de Opel".

O ata agora presidente de Ceaga tamén interveu no acto e fixo un balance do últimos catro anos, nos que destacou o incremento das empresas membros, que se incrementaron nun 22% ata as 114 compañías, e a contribución á cohesión e confianza entre estas empresas, o que permitiu "pór en marcha diferentes proxectos cooperativos".

En canto ao futuro, apostou por que o Cluster traballe porque o sector sexa líder mundial, e desexou "toda a sorte do mundo" tanto ao seu sucesor como ao seu novo equipo, aos que trasladou o seu apoio.

"Hoxe arrinca nova etapa con novo equipo e os mesmos obxectivos: Colaborar para competir, que aínda que parece unha contradición non o é en absoluto", selou.

APOIO Ás EMPRESAS

O novo presidente do Ceaga manifestou que é "un orgullo e unha honra como profesional nado e experimentado neste sector en Galicia" ser elixido para este cargo, e dedicou unhas palabras de agradecemento ao seu antecesor, co que coincidiu en que "colaborar para competir segue tendo plena vixencia".

Como prioridades para a nova etapa do Cluster, puxo o punto de mira no despregamento e consolidación o Terceiro Plan Estratéxico para a Mellora Competitiva do Sector de Automoción de Galicia (P3CA); e no relativo ao sector fixo mención á industria 4.0., o vehículo eléctrico e a cooperación institucional.

Para cumprir con estes obxectivos, comentou que é necesario apoiar ás empresas para que sexan capaces de tomar as decisións que cambien o seu futuro, e para que teñan acceso á posibilidade de innovar; así como salvar as diferenzas entre as capacidades dos profesionais e as necesidades das empresas, e fomentar a cooperación.