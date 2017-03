Vimianzo debaterá o venres se apoia a recuperación do Camiño Santiago-Muxía pola parroquia de Brandomil

O pleno do Concello de Vimianzo (A Coruña) debaterá este venres unha moción redactada por asociacións involucradas no proxecto da recuperación do Camiño Santiago-Muxía pola parroquia de Brandomil, co obxectivo de solicitar o apoio municipal.

En concreto, trátase da Asociación Cultural Baíñas no Camiño e da Asociación Parroquial de Berdoias, que están a traballar para a recuperación deste tramo recollido documentalmente desde o século XIII.

A moción foi presentada polo secretario da Asociación Cultural Baíñas no Camiño e pola presidenta da Asociación Parroquial de Berdoias o pasado 22 de marzo. Desde estas asociacións piden o recoñecemento desta ruta ao seu paso polas parroquias de Orbellido, Baiñas, Romar, Berdoias e Boallo, sumando así máis de 10 quilómetros de paso polo concello de Vimianzo.

Esta moción súmase á presentada a semana pasada no Concello de Santa Comba e aprobada por maioría absoluta, "dando un paso máis no recoñecemento desta nova alternativa de camiño de Santiago", indicaron as asociacións, que seguirán presentando mocións noutros municipios involucrados.