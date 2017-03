A loita do deporte por máis fondos

As federacións deportivas galegas teiman na súa denuncia do pouco investimento da Xunta no deporte. Nos últimos anos, o deporte galego perdeu máis do 50% do seu financiamento, e para o ano 2017 só se destina o 0,22% dos orzamentos a este sector.

Reunión dos presidentes das federación en Compostela. | Fonte: @Ufedega

A Unión de Federacións Deportivas Galegas (Ufedega), que representa a práctica totalidade dos 59 organismos galegos, reuníronse de novo en Compostela para reclamar unha mellora da financiación do deporte galego, e incluso unha lei de financiamento para poder garantir as competencias delegadas, e solicitan unha reunión co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, xa que o deporte está adscrito dende hai anos á consellería de Presidencia. Asemade, unha representación da Ufedega, liderada polo seu presidente, Isidoro Hornillos (Federación de Atletismo), reuniuse en Compostela co PSdeG-PSOE, a quen lle trasladou as súas demandas e inquedanzas.

Entre as reclamacións asinadas polas federacións está a necesidade de que os seguros deportivos se instrumenten a través do Sergas, a importancia de recuperar o deporte escolar, “abandonado” pola Xunta, ou o desenvolvemento de moitos aspectos da Lei do Deporte de Galicia. Tamén poñen en cuestión o sistema de licencia única deportiva, que “non está a servir para o desenvolvemento de competencias a nivel autonómico”, denuncian.

Fredi Bea, presidente da Federación Galega de Piragúismo e voceiro da Ufedega, denuncia a situación de “case insolvencia” dalgunha federación, que nalgún caso nin siquera pode cubrir as funcións delegadas por lei por falta de financiamento”. Segundo relata Bea, “hai federacións que non cobran nin 8.000 euros de subvención, que non dán nin para ter contratada unha persoa para facer as licencias federativas”. E apunta: “Non se busca un enfrontamento coa Xunta, senón trasladar unha preocupación real, e entre todos buscar unha solución”.

Ufedega e socialistas coincidiron na necesidade de darlle o deporte a importancia que merece dende o Goberno galego, enfocándoo a políticas de educación e a saúde. O deputado socialista Juan Manuel Díaz Villoslada lembra que Galicia está á cola das comunidades autónomas en financiamento en deporte por habitante, e que gran parte do “abandono” por parte da Xunta está a ser paliado pola colaboración dos concellos e as deputacións. Os socialistas reclaman “un mellor financiamento” das federacións, establecendo un marco plurianual 2017-2020 “que asegure a suficiencia económica do sector” e “un apoio real ao deporte galego”.