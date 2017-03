Liberada unha persoa tras envorcar o seu vehículo na Coruña

Unha persoa tivo que ser liberada a última hora deste xoves tras sufrir un accidente de tráfico na Coruña e quedar atrapada no seu vehículo, que envorcou.

Segundo a información da Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o suceso ocorreu sobre as 21,20 horas deste xoves na parroquia de Viñas, no lugar da Grela.

Ata a zona desprazáronse efectivos da Policía Local, Protección Civil e Bombeiros da Coruña, que tiveron que rescatar á vítima do interior do vehículo. Posteriormente, foi trasladada polo 061 a un centro hospitalario.

DANOS POR XABARIL

Por outra banda, o 112 informa de que o atropelo dun xabaril causou danos a catro vehículos durante a noite do xoves no municipio ourensán do Carballiño.

En concreto, os feitos tiveron lugar sobre as 22,30 horas na OU-504, na rotonda de empate coa AG-53. Un primeiro vehículo impactou contra o animal, que quedou morto na vía. A continuación, outro tres turismos chocaron tamén contra o xabaril.