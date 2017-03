As vendas do comercio minorista caen un 1,4% en Galicia en febreiro

As vendas do comercio minorista caeron un 1,4% en febreiro en Galicia respecto ao mesmo mes de 2016, un dato que, con todo, é mellor que a media nacional, cunha baixada do 3%, segundo os datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Pescadería, prezos, comercio comerciante polo miúdo, ipc | Fonte: Europa Press

Así, Galicia sitúase como a quinta comunidade na que menos diminuíron as vendas, tendo en conta que todas rexistran índices negativos. En concreto, supérana Navarra (-0,2%), La Rioja (-0,7%), Illas Baleares (-0,9%) e Canarias (-1,2%).

Pola súa banda, a ocupación rexistrou o segundo mes do ano un incremento do 1,4% na Comunidade galega, por baixo da media nacional, cun aumento do 1,8%, e unha diminución de medio punto con respecto ao mes anterior.

DATOS ESTATAIS

A nivel nacional, as vendas do comercio minorista retrocederon un 3% en febreiro respecto ao mesmo mes de 2016, o seu maior descenso desde agosto de 2013.

Este descenso interanual das vendas do comercio minorista é o segundo consecutivo despois do rexistrado en xaneiro (-0,2%). Antes diso, a facturación do sector levaba acumulados 28 meses consecutivos de ascensos interanuais.

Eliminados os efectos estacionais e de calendario, a facturación do comercio minorista non rexistrou variación algunha despois de que en xaneiro caese un 0,1%.

Pese ao retroceso das vendas, o emprego no sector do comercio minorista aumentou un 1,8% en febreiro respecto ao mesmo mes de 2016, co que xa encadea 34 meses consecutivos de ascensos. A taxa de febreiro é a mesma que se experimentou en xaneiro.

En taxa mensual (febreiro sobre xaneiro), as vendas do comercio minorista aumentaron un 0,2%, en contraste co retroceso do 1,2% que experimentaron o mes anterior e igualando a subida do 0,2% dun ano antes.