Os viaxeiros aloxados en establecementos galegos de turismo rural caen case un 7% en febreiro

Os viaxeiros aloxados en establecementos galegos de turismo rural caeron case un 7% durante o mes de febreiro, en relación ao ano anterior, segundo os datos publicados este venres polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Clubrural.Com, turismo rural | Fonte: Europa Press

En concreto, os aloxamentos rurais galegos rexistraron durante o segundo mes do ano 5.529 usuarios, o que supón 414 menos que hai un ano. Do total, a maior parte --4.813-- eran residentes en España, mentres que 715 eran estranxeiros.

A cifra de aloxados que proviñan doutros países, con todo, experimentou un importante crecemento en taxa interanual, ao pasar de 246 en febreiro de 2016 aos 715 deste ano.

Fronte ao descenso na cifra de viaxeiros, este tipo de establecementos rexistrou en febreiro un incremento no número de pernoctacións realizadas do 3,07%, ata as 8.952. De feito, a estancia media incrementouse desde 1,46 días ata 1,62 días, lonxe aínda da media de 2,22 días a nivel nacional.

Os establecementos rurais galegos tiveron no segundo mes do ano unha ocupación media do 6,62% das súas prazas e do 7,24% das súas habitacións e os prezos incrementáronse en 3,48 puntos, por encima da media nacional --do 2,88--.

BAIXADA EN CÁMPINGS

Por outra banda, os cámpings galegos rexistraron en febreiro un 44% menos de viaxeiros, ata os 147 --75 deles españois e 72 residentes no estranxeiro--.

As pernoctacións, pola súa banda, caeron ata as 255, un 44% menos que hai un ano. A estancia media sitúase en 1,74 días, ao nivel de febreiro de 2016.

Finalmente, os viaxeiros aloxados en apartamentos turísticos diminuíron un 10,59% en febreiro, ata os 5.401. As pernoctacións, con todo, creceron un 5,39%.

DATOS NACIONAIS

A nivel nacional, as pernoctacións realizadas en aloxamentos turísticos extrahoteleros (apartamentos, cámpings, aloxamentos de turismo rural e albergues) aumentaron un 4,6% nos dous primeiros meses do ano respecto ao mesmo período de 2016.

Só no mes de febreiro superáronse os 5,8 millóns de pernoctacións, un 3,3% máis, sendo as de nacionais máis de 1,2 millóns (+6,8%) e as dos residentes da Unión Europea de 3,9 millóns (+2,3%), mentres que as do resto do mundo supuxeron 682.534. Ademais, a estancia media foi de 5,8 noites por viaxeiro.

As pernoctacións nos apartamentos turísticos aumentaron un 2,5% no segundo mes do ano, cun 6,2% máis de residentes, mentres as de non residentes subiron un 1,9% neste tipo de estancia, con 6,7 pernoctacións de media, un 4,5% menos en comparación ao mesmo mes de hai un ano. Doutra banda, a ocupación foi do 37,3% (-2,2%), sendo o 40,2% en fin de semana (-3,3%).

En canto aos cámpings, creceron 3,5% en febreiro, cun 3,9% máis de pernoctacións de residentes e un 3,4% de non residentes.

Do seu lado, as pernoctacións nos aloxamentos de turismo rural aumentaron un 9,4%, cun 9,2% máis de residentes e un 9,9% de non residentes, e unha ocupación do 10,6% de prazas ofertadas (+9,2%). O grao de ocupación en fin de semana situouse nun 25,3%, cunha subida do 8,7%.

En canto aos albergues, creceron un 9,2% en febreiro, cun 10,7% máis de residentes e un 6,3% máis de non residentes e co 22,4% de prazas ocupadas, un 11% máis que o mesmo mes en 2016, mentres que o fin de semana a ocupación alcanzou un 31,7% (+2,1%).