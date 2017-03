O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, explicou este venres que "está por determinar o grao de participación e de colaboración" do tres galegos detidos na segunda parte do operativo contra ou tráfico de drogas do Grupo de Resposta Especial para o Crime Organizado (Greco) da Policía Nacional, polo que a principios de mes foron arrestadas outras 24 persoas.

Así ou manifestou, a preguntas dos medios Villanueva, con motivo da súa presenza nun almorzo informativo en Santiago, onde explicou que esta segunda fase "é continuación dá operación anterior" e "está por determinar ou grao de participación".

Respecto diso, lembrou que a "operación grande" dos máis de 2.000 quilos de cocaína intervida "era diferente ás tradicionais posto que vos colombianos viñan directamente aquí e evitaban ou uso de intermediarios".

Villanueva comentou que será ou xuíz instrutor da causa o que "determinará a súa participación en relación co cartel principal". "Non entanto, a operación importante foi a outra e estes son coletazos dá mesma", abundou.

Preguntado por se este segundo operativo supón o peche, o delegado do Goberno aclarou que "as operacións é difícil dalas por pechadas porque continúa a investigación e como consecuencia tamén dos interrogatorios e a análise sempre pode dar lugar a que haxa actuacións posteriores".

"En principio está acabada, pero sen descartar nada", insistiu para engadir que agora é ou xuíz "o que ten que tomar declaracións e está por determinar o grao de participación e o grao de colaboración".

"A parte principal é a outra, os colombianos e as outras persoas detidas que eran españois, ningún galego", segundo matizou. Segundo concluíu, "en principio" neste segundo caso "é tanxencial a colaboración".