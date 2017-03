Chegan ao xulgado os tres detidos na segunda parte do operativo antidroga en Pontevedra, que rexistrou 24 arrestos

O tres detidos na segunda parte do operativo contra o tráfico de drogas do Grupo de Resposta Especial para o Crime Organizado (Greco) da Policía Nacional en Galicia, polo que a principios de mes foron detidas outras 24 persoas, chegaron aos xulgados de Vigo á primeira hora deste venres.

Estas persoas --todas elas galegas-- chegaron en dous furgóns do Corpo Nacional de Policía ata o Xulgado de Instrución número catro de Vigo, onde estaba previsto que empezasen a declarar a partir das 9,30 horas deste venres. No marco desta causa, decretouse o segredo sobre as actuacións.

A primeira parte deste operativo contra o tráfico de drogas, denominado 'Operación Terrón Doce', saldouse con 24 arrestados. Deles, 16 foron enviados a prisión provisional comunicada e sen fianza, investigados por un delito contra a saúde pública por tráfico de drogas e por pertenza a organización criminal.

Ademais, catro persoas quedaron en liberdade sen pasaporte e coa obrigación de comparecer cada 15 días no xulgado; outra quedou en liberdade sen medidas cautelares; e outro tres foron postas en liberdade en sede policial, sen chegar a pasar a disposición do xulgado.

A detención destas 24 persoas, de nacionalidade española e colombiana, supuxo o desmantelamento desta rede e o impedimento de entrada de droga a España a través da comunidade galega. No marco desta investigación, que empezou hai un ano en Galicia, foron intervidos uns 2.000 quilos de cocaína.