Galicia perdeu 1.000 granxas desde o final das cotas lácteas, segundo o SLG

O Sindicato Labrego Galego (SLG) denunciou a desaparición de máis de 1.000 granxas galegas dous anos despois da finalización do sistema de cotas lácteas e advertiu de que Galicia continúa cos prezos máis baixos de Europa para o leite.

Manifestación dos gandeiros do leite en Lugo | Fonte: campogalego.com twitter

Nun comunicado, o sindicato lembrou que en abril de 2015 había 9.484 explotacións en activo mentres que, en xaneiro de 2017, contabilizáronse 8.475. Así mesmo, sinalou que, a pesar de que o prezo en Galicia situouse en xaneiro nos 30,3 céntimos por litro, a maioría das granxas perciben remuneracións entre 26 e 28 céntimos.

Cifras estas, segundo denunciou o sindicato, moi afastadas dos prezos medios de países como Alemaña (34,13), Francia (35,15) ou Irlanda (35,85). "Sen ir tan lonxe, en comunidades veciñas como Asturias o prezo medio está en 33,4 céntimos", sinalou.

XESTIÓN DA ADMINISTRACIÓN

O sindicato considerou que aínda que nestes dous anos "poderíase esperar que os poderes públicos levasen a cabo políticas dirixidas a fortalecer as granxas", o único que se fixo foi "redactar un acordo lácteo de boa vontade".

"Outras políticas que poderían ser favorables para as granxas, como dotar de suficiente base territorial ás granxas para que se reduzan os custos de produción, seguen estancadas mentres Ence utiliza a nosa terra como un plantío privado de eucaliptos para producir celulosa", sinalou o sindicato.

Ademais, advertiu de que a liberalización "salvaxe imposta" no sector suporá o "principio do fin do sector lácteo galego" que "será o máis prexudicado" de que as industrias aposten por deslocalizar para reducir custos.