AMP.- A débeda pública galega pecha 2016 en 10.854 millóns, un 4,62% máis

A débeda pública galega pechou 2016 en 10.854 millóns de euros, o que supón un incremento do 4,62% en relación ao termo de 2015 (cando eran 10.375) e un 2,16% máis respecto ao terceiro trimestre (10.624 millóns).

Segundo os datos que publica este venres o Banco de España, a débeda de Galicia mantense no 18,7% do PIB (o mesmo nivel que o trimestre anterior e por baixo do 18,6% dun ano antes), fronte ao 24,9% da media de todas as autonomías.

Pola súa banda, as empresas públicas non incluídas no sector administracións públicas acabaron o pasado exercicio con 18 millóns de débeda, tres menos que no terceiro trimestre e 21 millóns por baixo do peche do ano anterior.

Dos 10.854 millóns de débeda da Comunidade, 3.762 millóns correspóndense con valores representativos de débeda --todos eles a longo prazo-- e 7.092 con préstamos, dos que 3.384 proceden do fondo de financiamento a comunidades autónomas.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Dentro das comunidades autónomas, Cataluña (75.098 millóns de euros), Comunidade Valenciana (44.658 millóns), Andalucía (33.350 millóns) e Madrid (30.451 millóns) seguen concentrando o 66,3% de toda a débeda en mans dos gobernos autonómicos no cuarto trimestre. En todos estes casos a débeda creceu respecto ao trimestre anterior e todas as rexións rexistraron aumentos a nivel interanual.

A continuación, figuran as comunidades de Castela-A Mancha (14.055 millóns), Castela e León (11.316 millóns), Galicia (10.854 millóns), País Vasco (9.958 millóns), Illas Baleares (8.573 millóns) e Murcia (8.305 millóns).

Pechan a táboa Aragón (7.486 millóns), Canarias (6.804 millóns), Asturias (4.094 millóns), Estremadura (4.059 millóns), Navarra (3.461 millóns), Cantabria (2.890 millóns) e A Rioxa (1.487 millóns).

En porcentaxe do PIB, a Comunidade Valenciana, cun endebedamento que supón xa o 42,5%, segue encabezando ás rexións máis endebedadas en relación á súa riqueza, seguida de Castela-A Mancha, co 37%, e Cataluña, co 35,4%. En cambio, a Comunidade de Madrid (14,4% do PIB), País Vasco (14,5%) e Canarias (16%) son as que menor débeda teñen respecto ao PIB. Conforme ao cociente do PIB, as rexións que rebaixaron a súa porcentaxe respecto de 2015 foron Illas Baleares (30,1%), Canarias (16%) e Cataluña (35,4%).

En canto aos concellos, entre os que contan con máis de 300.000 habitantes, Madrid, cunha débeda de 3.868 millóns de euros, segue na cabeza das corporacións locais máis endebedadas, aínda que a diminuíu un 18,9% respecto ao peche de 2015, mentres que o endebedamento do concello de Barcelona situouse en 840 millóns no cuarto trimestre de 2016, un 0,4% máis respecto de 2015.

CONXUNTO DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

A débeda do conxunto das administracións públicas pechou o ano 2016 no 99,4% do PIB, catro décimas menos que en 2015, en liña co obxectivo pactado con Bruxelas, ao situarse en 1,107 billóns de euros, segundo datos do Banco de España publicados este venres.

A débeda pública segundo o protocolo de déficit excesivo (PDE), que este venres se envía á Comisión Europea no ámbito da notificación do PDE de primavera, alcanzou a finais de decembro de 2016 un saldo de 1,107 billóns de euros, o que supón un 0,1% menos ao baixar en 1.441 millóns de euros respecto ao trimestre anterior, pero un aumento do 3% respecto ao peche de 2015, ao elevarse en 33.058 millóns de euros.

Así, o cociente de débeda en relación ao PIB descendeu por segundo ano consecutivo ao situarse no 99,4%, o que supón catro décimas menos que o ano anterior (99,8%), e acumula tres trimestres consecutivos de descensos. No entanto, a taxa de crecemento do saldo de débeda foi o 3,1 % en termos interanuais.

SOBE A DO ESTADO E MANTENSE A DA SEGURIDADE SOCIAL

O saldo da débeda do conxunto da Administración Central situouse en 969.552 millóns de euros en decembro de 2016, o que representa o 87% do PIB.

O crecemento da débeda deste subsector o pasado ano, que en termos interanuais foi do 3,1%, concentrouse en emisións de valores a medio e longo prazo do Estado.

Pola súa banda, o saldo de débeda das Administracións de Seguridade Social permaneceu constante en 17.173 millóns de euros e supuxo un 1,5% do PIB, materializado en préstamos recibidos do Estado.