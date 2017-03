Detidos os presuntos autores de varios roubos en Sanxenxo (Pontevedra)

A Garda Civil informou da detención dos presuntos autores de dous roubos con forza cometidos durante os últimos meses nunha nave empresarial e unha vivenda do municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Segundo informaron, as investigacións iniciáronse por mor dunha denuncia presentada polos administradores dunha empresa situada na localidade de Portonovo, de onde subtraeran parte do mobiliario e a chapa de cobre que formaba parte do revestimento da fachada.

As pescudas levadas a cabo por efectivos da Garda Civil de Sanxenxo, no marco da denominada operación 'Ferralla', concluíron coa detención de P.A.S.M., P.A.S.E. e A.E., así como a investigación de J.V.P., todos eles veciños de Vigo, como supostos autores do roubo na nave empresarial.

Por mor da mesma investigación púidose determinar que estas persoas estaban relacionadas con outro roubo que se cometeu no interior dunha vivenda vacacional en Noalla, na que se apoderaron dunha porta de aluminio da vivenda e o sistema de rego exterior.