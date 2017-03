O sindicato Unión Agrarias (UU.AA.) considerou "positivo" o anuncio da Consellería de Medio Rural da nova convocatoria de axudas de plans de mellora para as explotacións gandeiras pero pide "máxima axilidade" na resolución dos expedientes.

Nun comunicado, a organización agraria ve "esperanzadora" a publicación destas axudas anunciadas o xoves polo Consello da Xunta e publicadas este venres no Diario Oficial de Galicia (DOG) pero pide "máxima axilidade" na resolución dos expedientes para que os titulares das granxas poidan realizar as obras no verán.

Unión Agrarias lembrou que no último exercicio quedaron fóra das axudas máis de 1.500 expedientes polo que asegurou que "a priorización destas solicitudes debe estar regulada na orde que se publique, tal e como se comprometeu a Consellería".

Con todo, o sindicato explicou que esta cuestión "aínda non se atopa incorporada" na orde. Respecto diso, confiou en que este feito "responda a un erro" de redacción e non a unha "vontade explícita" ao considerar que "sería un dobre castigo" para os gandeiros que a pesar de presentar "en tempo e forma" a documentación, "agora véxanse fose de novo do concurso".

Ademais, asegurou esperar "unha maior xenerosidade da Consellería" posto que, na súa opinión, "os 500 expedientes aprobados o ano pasado son insuficientes" para a demanda que se dá na base produtora.

Por último, pediu ao Goberno galego que "actúe" contra a política "recadatoria" do Ministerio de Facenda que, segundo denunciou o sindicato, "insiste en facer caixa" grazas ás axudas recibidas de Medio Rural naquelas explotacións que rexistraron a incorporación de mozas á actividade agrogandeira.