O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, defendeu este venres de novo o traballo dos dous cargos do Sergas investigados por suposto homicidio imprudente no tratamento de pacientes con Hepatites C en Galicia "para que se accedese aos fármacos con seguridade".

O conselleiro de Sanidade | Fonte: Europa Press

Así o manifestou o titular de Sanidade na quenda de preguntas da súa participación no 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' no que interveu este venres en Santiago ao ser preguntado sobre se cría que a plataforma de Hepatite C "errou o tiro indo contra dous altos cargos do Sergas" cando debería ir por xerentes de farmacia en hospitais en Vigo e A Coruña.

"Para nada, creo que errou a plataforma", comentou Vázquez Almuíña, quen engadiu que o Sergas conta con "magníficos profesionais nos servizos de farmacia e nos clínicos".

Respecto diso, fixo fincapé en que en Europa, "España é o número 28 en número de casos de Hepatites C". "E fomos os sextos en número total de pacientes, competindo con Estados Unidos e China", abundou.

Neste sentido, mostrouse "encantado" coa "aparición deste tratamento porque o éxito é do 96-97 por cento". "Creo que calquera investimento en algo que consiga acabar co virus dunha enfermidade tan mortal como esta, pero tamén hai que dicir que a enfermidade é mortal aínda que acabemos co virus porque hai lesións xa moi avanzadas", sostivo.

Almuíña subliñou que o Sergas "é un dos servizos de saúde que máis pacientes tratou en España" e reiterou que "España é o sexto do mundo" en pacientes tratados. "Debemos estar orgullosos do que fixo o sistema sanitario galego e español", matizou.

Así mesmo, afirmou "sinceramente" as persoas implicadas na investigación sobre a Hepatite C "son magníficos profesionais do sistema que traballaron moitas horas para que se accedese aos fármacos con seguridade".

"NON FACER DANO"

"Lembremos que moitas veces os fármacos teñen efectos secundarios moi graves. Loxicamente nós o que debemos ter en conta como primeira norma é non facer dano ao paciente. E tratáronse moitos pacientes", reivindicou o conselleiro.

Finalmente, o conselleiro puntualizou que "o que se investiu en Galicia no primeiro ano" do plan nacional "é o mesmo que custa atender a toda a poboación da área de Povisa en Vigo". "Hai un esforzo por parte dos cidadáns que cos seus impostos trataron unha enfermidade grave sen ter en conta o custo económico", concluíu.