O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, apelou este venres a facer unha "presión a nivel de Unión Europea" co obxectivo de que as empresas farmacéuticas "teñan un compromiso de manter un stock suficiente (de medicamentos) para atender á poboación".

Así o manifestou o titular de Sanidade no marco do 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' no que interveu este venres en Santiago, onde apelou á unidade para poder facer valer as necesidades de abastecemento de medicamentos ante a industria.

"É certo que mesmo con vacinas en momentos determinados prodúcese desabastecemento por empresas farmacéuticas", admitiu o conselleiro, quen engadiu que "ás veces non sabes moi ben cal é a razón porque danche 80 diferentes".

En concreto, Almuíña aludiu ao caso da meninxite B "tan debatida" para afirmar que "houbo unha alarma social inxustificada que colleu por sorpresa á empresa farmacéutica que produce estas vacinas".

"Porque se vise que había algunha necesidade urxente produciuna, pero houbo unha alarma social que levou a moitas familias a crear unha ansiedade inxustificada", sostivo o conselleiro, quen puntualizou que neste momento "a meninxite en Galicia e España está nos niveis máis baixos".

"Se o comparamos con outras patoloxías, a incidencia temos que medila desde o punto de vista técnico", sentenciou o conselleiro de Sanidade.