Fomento cifra en 120 millóns as axudas públicas á reconversión da estiba

O Ministerio de Fomento cifrou en 120 millóns de euros o importe do paquete de axudas públicas que o Goberno está disposto a conceder para a reconversión do sector da estiba que promove para que cumpra coa normativa europea e evitar unha multa comunitaria.

As axudas destínanse a sufragar as prexubilacións e baixas voluntarias coas que se prevé acometer o axuste no persoal de 6.150 estibadores exposto no marco da reforma, co fin a adaptala ás actuais necesidades dos portos e mellorar a súa competitividade.

O importe das axudas é superior ao monto que España acumula pola sanción que o Tribunal de Xustiza da UE impuxo ao país en decembro de 2014 por incumprir a normativa comunitaria de liberdade de empresa co sector da estiba. Trátase dunha sanción diaria que actualmente acumula uns 25 millóns de euros.

No entanto, a esta sanción pódese engadir outra, precisamente por incumprimento da primeira, que suporía unha multa de 134.000 euros diarios.

O Goberno expuxo as axudas na proposta de acordo sobre os termos laborais da reforma que presentou na mesa de negociación de patronal e sindicatos o 15 de marzo, a véspera de que o Congreso tombase o Decreto co que pretendía abordar a reestruturación do sector.

No documento expuña prexubilacións voluntarias a partir dos 50 anos (para quen están a sesenta meses da idade de xubilación do colectivo) cun 70% do salario medio percibido no últimos seis meses anteriores.

As sucesivas contrapostas expostas despois polos sindicatos do gremio (Coordinadora de Traballadores do Mar, CC.OO., UXT, CIG e USO) e a patronal Anesco recolleron ditas axudas.

Tamén se inclúen na proposta que o mediador que o Goberno designou para a negociación, o presidente do Consello Económico e Social (CES), Marcos Pena, presentou onte xoves ás partes. Asegura que "servirán para reducir o impacto social das medidas orientadas a mellora da produtividade nos portos".

O Executivo sempre defendeu o "extraordinario e xeneroso" da súa oferta, dado que expón mellores condicións que as ofertadas e as pactadas nas reconversións doutros sectores que, ademais e ao contrario que a estiba, estaban en crise.

ACEPTA PROPOSTA DE MEDIADOR

Fomento cuantificou finalmente o importe das axudas coincidindo co anuncio de que aceptou a proposta de acordo laboral para reformar o sector da estiba exposta o mediador, ao considerar que "busca a mellor transición da actividade".

O Departamento que dirixe Íñigo de la Serna considera que a proposta consegue tres obxectivos "esenciais, o mantemento do cento por cento do emprego, a mellora da competitividade dos portos e as de axudas para facilitar a transición do modelo". Ademais, anunciou a súa disposición a elevar a un "regulamento" o contido da mediación.