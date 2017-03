O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, asegurou este venres no 'I Foro Inventa tu Comunicación', celebrado no Auditorio Abanca de Santiago de Compostela, que Galicia e País Vasco asumiron o "liderado" da industria 4.0.

O conselleiro de Economía, Francisco Conde | Fonte: Europa Press

En concreto, este foro reunirá durante este venres e este sábado a centenares de profesionais para compartir e debater ideas sobre o poder da comunicación e como implementala de maneira eficaz. O evento, organizado por 'Escuela Inventa' coa colaboración de Prosegur, Abanca e o Igape, entre outras entidades, se desarroll baixo a lema 'Si puedes comunicarlo, puedes hacerlo'.

Neste contexto, o conselleiro fixo fincapé na "aposta clara" de Galicia pola economía do coñecemento, xa que, subliñou, o sistema produtivo "móvese na contorna das novas tecnoloxías".

Neste sentido, indicou que a industria ten que ser "competitiva", "mellorar o seu produto" e "baixar os custos". Para iso, o único camiño, precisou, é a "dixitalización" e a "innovación".

"Conseguimos crear unha cultura. As empresas están a introducir na súa estratexia a innovación", proclamou o conselleiro, quen espera que Galicia "siga crecendo como sociedade e como economía".

ARTESANÍA GALEGA

Acto seguido, Francisco Conde referiuse a a artesanía galega, "un dos grandes descubriemientos" do tecido produtivo da comunidade debido ao seu "talento" e á súa "capacidade de xerar arte".

De igual modo, apostou por que a comunicación entre a Xunta e a sociedade sexa direccional para que o cidadán saiba o que fai a Administración e, ao mesmo tempo, esta última sexa unha "esponxa" que absorva as peticións da cidadanía.

No caso da Consellería que dirixe, indicou que, para alcanzar este último obxectivo, esta reúnese cos empresarios para concoer as súas demandas.

Por último, sinalou que o que "falta" en Galicia é que se recoñeza "o ben que fan as cousas os empresarios, as universidades e os centros tecnolóxicos", así como "pór en valor" o que din da economía galega fose das nosas fronteiras. "Aquí hai moito talento", resolveu.

ECONOMÍA DA ATENCIÓN

Este foro no que participou o conselleiro de Economía conta con relatoras que achegan a súa visión particular ao redor dunha área transversal: a economía da atención. "Este concepto baséase na idea de que, nun mundo de sobreinformación, é determinante captar e manter a atención. As persoas necesitan ver na súa comunicación unha ferramenta para competir e alcanzar o éxito", indican desde a organización do evento.

Ademais, este evento desenvólvese baixo un formato moi dinámico no que as entrevistas e a participación do auditorio teñen un gran protagonismo.

Tal e como explicou aos medios o director de 'Escola Inventa', Eloy Xesto, "detrás de calquera proxecto hai persoas" pero, por "unha estraña razón", os empresarios "esquécense" de que comunican para persoas.

AVANCES TECNOLÓXICOS

"Se non explícoche para que fago un proxecto, desconectamos coa xente. De nada valen os avances tecnolóxicos se non sabemos explicar para que nos benefician", asegurou Eloy Gesto, quen fixo fincapé na necesidade de "aproveitar a nosa comunicación".

Así mesmo, indicou que en España aínda se empeza agora a darlle importancia á comunicación na escola, mentres que noutros países, Estados Unidos ou Latinoamérica, os nenos debaten entre eles. "É máis un tema de complexos que de capacidade", subliñou.

Serán 21 os relatores que intervirán no Foro, nove deles corresponden a perfís de persoas influentes. Trátase do médico e cirurxián Mario Alonso Puig, experto en creatividade, comunicación, liderado, traballo en equipo e motivar ás persoas para que descubran o seu potencial; Anaïs Pérez, directora de Comunicación e Asuntos Públicos de Google España e Portugal; Carlos Rebate, responsable de estratexia e operacións BPO de Indra en Asia; Blanca Gómez, Talent Acquisition Lead West Europe en Microsoft; Hugo Scagnetti, director de Innovación e Solucións Dixitais de Telefónica de España; Rosa Yagüe, Communications Director at Coca Cola European Partners Iberia; Fernando Salinero, superheroe, speaker, colaborador de tv, consultor estratéxico de Pymes e desenvolvedor de Proxectos Disruptivos; Pepe Solla, chef de Casa Solla, unha Estrella Michelín, tres Soles Repsol e membro fundador do Grupo Nove; e Víctor Grande, cómico zurdo e comunicador.

Os 12 relatores restantes serán profesionais aparentemente descoñecidos para o gran público pero moi recoñecidos nos seus sectores, tan diversos como o do TIC, o inmobiliario ou o gandeiro, por citar algúns exemplos. Os seus nomes son: Rafa Villaverde, CEO de Infonet; David Conde, co-founder en Coinscrap e Senseitrade; Merchi González, trainer farmacéutica en Farmanor; Gerardo García, director xeral de Itelsis Group; Rodrigo García, coordinador A Coruña Occursum NK Networking Profesional; Dani Cerqueiro, estratexia dixital en Phottic e Enxendra; Esther Vázquez, directora de EV Consultoría Alimentaria e Interim Manager; Diego González, CEO e co-founder Grupo Qualigal; Pablo Pardo, administrador de Inmobiliaria Pardo; José Fernández, gandeiro e administrador de Gandos Golán; Beatriz Castro, directora do Hotel Cons da Garda; Pablo Estévez, xefe de explotación en Viaqua.

PREMIOS INVENTA TU COMUNICACIÓN

Estes 12 profesionais, ademais, competirán por levar un do catro Premios Inventa a túa Comunicación. Hai catro categorías: Premio ao comunicador máis natural e sinxelo, Premio ao comunicador co mellor relato, Mención do público ao mellor comunicador, Mención ao comunicador máis conectado co público.