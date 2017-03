Ferrol procura a cura para un neno con Síndrome de Hunter

Adri, un neno de Ferrol con Síndrome de Hunter, unha rara enfermidade, ten o apoio de toda a cidade e da comarca. A iniciativa "Unha Cura para Adri", conta xa co respaldo explícito de todos os concellos do ente supramunicipal. A última proposta é a celebración dun partido de fútbol benefico, cuxa recadación, irá integramente a pagar o tratamento do rapaz.

Adri, un neno de Ferrol con Síndrome de Hunter | Fonte: FB

O rexedor ferrolán, Jorge Suárez; o delegado da Federación Galega de Fútbol, Manolo Mesa; os reprentantes do colexio de árbitros e dos concellos da Mancomundiade,e a titular de Deportes de Ares, presetnaron este evento que consistirá en dous partidos benéficos que se van disputar na Gándara (Narón), o mércores 12 de abril, entre distintos combinados femininos e masculinos co sorteo de catro camisetas de Depor, Celta, Racing e da Selección Galega.

"É moi importante respaldar este tipo de iniciativas, non só por Adri, senon porque poñen de relevo que hai enfermidades consideradas raras que non centran a atención para a investigación e que esto, aínda que sexa unha pequena gota no océano, sexa unha pequena oportunidade de ter unha cura", sinalou Suárez.

O Síndrome de Hunter

Adri ten dous anos e vive conta atrás desde que naceu. Os nenos con síndrome de Hunter raras veces chegan á idade adulta. A súa familia mobilizouse a través das redes sociais para buscar «Unha cura para Adri». A través dunha páxina de Facebook a súa familia pretende recadar fondos para financiar un ensaio clínico que permita obter unha cura para o seu fillo Adrián, afectado de mucopolisacaridosis tipo 2 ou síndrome de Hunter, unha enfermidade rara que afecta a entre 100.00 e 150.000 nados vivos.