A peregrina que foi atacada ante a casa do asasino de Denise Pikka cre que este foi o seu agresor

A cidadá alemá Josefine Elisa Fischer, quen en setembro de 2014 foi vítima dunha agresión en Castrillo dos Polvazares, localidade leonesa onde foi asasinada a peregrina Denise Pikka, móstrase convencida de que o seu agresor é o mesmo que desde hai semanas ocupa o banco da Audiencia de León acusado da devandita morte.

O presunto asasino xunto ao seu defensor. | Fonte: Europa Press

A tamén peregrina alemá lembrou que sufriu unha agresión por unha persoa de aproximadamente 1,70 de altura que levaba a cara cuberta por un pasamontañas e que a observou con anterioridade cuns prismáticos.

Josefine explicou que chegou por confusión ante a leira que Miguel Ángel Muñoz Blas posúe en Castrillo dos Polvazares, ao seguir frechas falsas do Camiño de Santiago.

Unha vez no lugar dos feitos, a muller alemá topouse co seu agresor ao que ofreceu diñeiro ao pensar que ía roubarlle e que, unha vez que puido zafarse del tras golpearlle, pediulle que non chamase á policía.

A pesar diso, Josefine Elisa Fischer interpuxo denuncia pola devandita agresión e ao acudir, xunto á Policía, ao escenario dos feitos atopou as lentes que perdera, xusto fronte á entrada da leira do presunto asasino de Denise Pikka, e onde puido comprobar ademais que as frechas que a guiaron falsamente cara alí desapareceran.

Con todo, Josefine cre que Miguel Ángel Muñoz Blas foi o autor da súa agresión xa que "é imposible que se estaba na súa casa non escoitase os berros de auxilio", porque "estaba moi preto da súa leira".

A pesar do ocorrido, o agora acusado de matar a Denise Pikka non foi condenado por este suceso ao serlle imposible á peregrina alemá identificar o seu agresor, pois este levaba o seu rostro cuberto no momento da agresión.

Coa declaración da alemá deuse por finalizada a proba testifical, polo que o vindeiro luns, última sesión do xuízo pola morte da peregrina estadounidense Denise Pikka Thiem, está previsto que se expoñan as conclusións definitivas, tras o cal o único acusado do crime, Miguel Ángel Muñoz Blas, terá dereito a facer uso da súa última palabra.