Deteñen a unha muller que, xunto a un home fuxido, cometeu un roubo con forza nunha vivenda de Vigo

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a unha veciña da cidade, de 37 anos e iniciais P.S.C., que, xunto a un home fuxido, supostamente cometeu un roubo con forza no interior dun domicilio situado na rúa Cantabria.

Segundo informou a Policía Local, sobre as 7,50 horas deste xoves, un cidadán avisou de que se estaba producindo un roubo nunha vivenda, tras o que empezara a seguir aos presuntos autores, polo que unha patrulla desprazouse ata o lugar.

A testemuña informou de que, cando ía beber a unha fonte, observou que había unha muller introducíndose pola xanela nunha vivenda onde xa estaba dentro un home, motivo polo que chamou á Policía.

A continuación, indicou que viu que estes dous individuos saían pola xanela e marchábanse do lugar, polo que lles foi seguindo mentres daba as indicacións aos axentes. No entanto, a parella de presuntos ladróns, ao escoitar a chegada dos vehículos policiais, emprendeu a fuxida.

A pesar diso, os axentes identificaron e detiveron á muller no cruzamento entre a rúa Cantabria e a avenida do Aeroporto, e posteriormente acudiron ao inmoble no que se produciu o roubo, onde comprobaron que as xanelas estaban desmontadas.