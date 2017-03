Deteñen por roubo a un home que se deu á fuga tras ser descuberto cando manipulaba o peche dunha tenda en Vigo

Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron como presunto autor dun delito de roubo nun local comercial de Vigo a un home que se deu á fuga tras ser descuberto cando manipulaba o peche exterior do establecemento.

Segundo informou a Policía Nacional, un cidadán avisou de madrugada de que vira como unha persoa de aspecto sospeitoso manipulaba a fechadura dun establecemento da rúa Venezuela; polo que unha dotación camuflada achegouse ata o lugar.

Alí, atopou que a fechadura dunha porta de cristal estaba forzada e faltaba unha das partes, así que deu a alerta ao resto de indicativos e facilitou a descrición do presunto autor dos feitos.

Froito diso, un vehículo policial descubriu na rúa Finisterre a un home que tentaba ocultarse nun portal, polo que os efectivos procederon a identificalo e realizarlle un cacheo preventivo de seguridade.

No interior da mochila do home, os axentes acharon a parte dunha fechadura que coincidía coa do comercio forzado, ademais de diversas ferramentas utilizadas para violentar portas e peches.

Por todo iso, procederon á súa detención e traslado a comisaría, onde se comprobou que o home tiña 16 antecedentes policiais anteriores. Posteriormente, o detido quedou a disposición do Xulgado de Instrución número 4 de Vigo, en funcións de garda.