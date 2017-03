Detidos en Ourense os presuntos autores de tres roubos con forza en establecementos hostaleiros

Membros da Policía Nacional detiveron en Ourense a tres persoas como presuntos autores de tres delitos de roubo con forza en establecementos de hostalaría da cidade.

Os feitos que motivaron a detención sucederon ás 3.15 horas da madrugada deste xoves, cando un veciño informou á Policía de que soara unha alarma na rúa Vicente Risco, tras o que observara a dous individuos saíndo do local.

Coa descrición achegada polo home, os axentes montaron un dispositivo de peche na zona, identificando a dous individuos que encaixaban coas características achegadas pola testemuña. No cacheo intervéuselles unha pata de cabra.

A investigación posterior da Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta da Comisaría Provincial de Ourense confirma que se sitúan no lugar dos feitos os dous homes, así como un terceiro identificado a posteriori, que estaría a dar cobertura no exterior. Aos detidos investígaselles por outros dous roubos cometidos co mesmo modus operandi.