A Xunta destaca que Galicia se consolida entre as comunidades con menos débeda

A Xunta destacou que Galicia se consolida entre as comunidades con menos débeda ao estabilizar o seu endebedamento por segundo anos consecutivo, segundo reflicten os datos oficiais do Banco de España publicados este venres.

O director xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, David Cabañó, explicou que o cociente débeda/PIB de Galicia ao peche do exercicio 2016 situouse no 18,7%, practicamente igual que no peche de 2015 (18,6%). Estes datos "confirman que a débeda da Xunta está totalmente estabilizada, levamos dous anos coa débeda practicamente ao mesmo nivel", sinalou.

Neste sentido, sinalou que a tendencia da débeda galega contrasta coa media autonómica, que aumentou catro décimas no último ano e dous puntos desde 2015, ata situarse no 24,9%. Deste xeito, Galicia pasa a ser a sexta comunidade autónoma --a cuarta de réxime común-- con menor endebedamento, cun diferencial positivo de 6,2 puntos, o maior da historia da autonomía.

Con estes datos, conforme indicou, confírmase tamén que Galicia cumpriu un ano máis o obxectivo de débeda pública da Comunidade Autónoma para 2016, fixado no 19% polo Consello de Política Fiscal e Financeira. En importes absolutos, a débeda das comunidades situouse en 271.980 millóns, o 3,9% dela --10.624 millóns-- en Galicia.

REDUCIR O ENDEBEDAMENTO

O director xeral tamén confirmou que neste 2017 a previsión da Xunta de Galicia xa é ir máis aló de estabilizar o endebedamento. "Imos comezar a reducilo", destacou Cabañó, que explicou que isto é posible "pola xestión prudente que leva facendo a Xunta nos últimos anos".

Neste sentido, lembrou que Galicia é a comunidade autónoma onde menos creceu o endebedamento desde 2008 e asegurou que, grazas a isto, "Galicia evitou aumentar a débeda en 3.600 millóns", importe que tería que contar cun cociente de débeda similar á media autonómica.

Este menor endebedamento respecto ao conxunto de España, segundo indicou, permite a Galicia un aforro anual en intereses de débeda de 85 millóns.