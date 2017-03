O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, avanzou este venres que o seu departamento traballa cos pediatras para poder ter en "próximas semanas ou meses" un plan novo de Pediatría co obxectivo de que "se perciba unha gran asistencia".

O conselleiro de Sanidade no 'Fórum Europa. Tribuna Galicia'. | Fonte: Europa Press

Así o destacou este venres o titular de Sanidade no marco do 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' no que valorou a "especialización" dos pediatras e a "alta calidade" da asistencia que estes profesionais ofrecen en Galicia.

Neste sentido, resaltou que lle gustaría que "en próximas semanas ou meses" Sanidade puidese "ter ese protocolo", ao que se referiu como un "plan novo de Pediatría" co obxectivo de "facer unha mellor asistencia e, sobre todo, que se perciba como unha gran asistencia".

Respecto diso, explicou na súa intervención no almorzo informativo que a pesar da calidade da asistencia ofrecida en Galicia "ás veces hai unha percepción de mala atención" que é o que, segundo afirmou, tratan de "revisar facendo un novo proxecto de atención pediátrica".

Por iso, comentou que tratan "de revisar todas as premisas que se facían cando había moito neno". "E imos tratar de modificar o programa", aseverou, para apuntar que se manteñen reunións con pediatrars para "buscar un modelo que mellore aínda a alta calidade" que ten o Sergas neste aspecto "porque ás veces a percepción non vai unida á calidade" que se ofrece.

"IMPLICACIÓN TOTAL"

Na súa intervención o conselleiro repasou logros do sistema sanitario galego, así como retos pendentes. Na súa alocución subliñou que "a implicación da Xunta coa sanidade é total" xa que, segundo lembrou, representa o 50 por cento do seu orzamento.

Entre outros aspectos aludiu ao reto demográfico importante que afronta Galicia, a reducir os tempos de espera para operacións e consultas, e manter aos investigadores na comunidade. "Non podemos durmir", afirmou.

En especial, avogou pola prevención e os tratamentos precoces; así como por unha maior implicación dos profesionais e "máis feedback coa cidadanía". "É importante que a poboación nos faga un pouco de caso", demandou.

Novas infraestruturas tanto hospitalarias como de primaria, así como implementar as compras centralizadas, incidir na xestión eficiente, "dar o mellor servizo" e incrementar o consumo de xenéricos foron outros aspectos abordados.

O titular de Sanidade estivo arroupado neste foro por compañeiros do executivo autonómico como os conselleiros de Infraestruturas e de Política Social, Ethel Vázquez e José Manuel Rey Varela, respectivamente, así como polo delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva; representantes de universidades, asociacións de pacientes e científicas, colexios médicos, ademais de deputados e senadores, entre outros.