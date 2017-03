Luís Piedrahita recibe mañá o 'Premio Nobel da maxia' da Academia das Artes máxicas de Hollywood

Luís Piedrahita recibirá, este 2 de abril, o 'Premio Nobel da maxia' na cerimonia de entrega de premios da Academia das Artes máxicas de Hollywood, que se celebrará no Teatro Orpheum de Los Ángeles, segundo informa nun comunicado.

Neste premio, que ao seu xuízo é "o evento máxico máis destacado do mundo", galardóase a aqueles artistas que fixeron contribucións significativas neste campo. Na lista dos galardoados das diferentes edicións destacan nomes como: David Copperfield, David Blaine, Dynamo, Penn & Teller e Dai Vernon, entre outros. Con todo, ata o momento, o único español distinguido por esta institución fora Juan Tamariz.

Piedrahita leva máis de doce anos creando e interpretando efectos de maxia no programa El Hormiguero. Alí tivo a oportunidade de asombrar a personalidades nacionais e internacionais como Tom Cruise, Gwyneth Paltrow, Will Smith, Denzel Washington ou Jennifer Aniston, entre outros.

Na actualidade, continúa como colaborador en El Hormiguero 3.0 e no programa La Ventana de Cadena Ser, participou na dobraxe da película Os Pitufos: A aldea escondida, actualmente en carteleira, e está a preparar o seu próximo libro de humor para o Editorial Planeta que sairá á venda en outubro. Ademais, todos os fins de semana representa o seu espectáculo de humor: 'As amígdalas das miñas amígdalas son as miñas amígdalas', nos Callao City Lights de Madrid.