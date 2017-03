Buscan a un veciño de Cerdido (A Coruña) desaparecido desde o xoves, tras saír a pasear con dous cans

Un veciño de Cerdido (A Coruña) de 74 anos de idade, Juan Villadoniga, falta do seu domicilio, situado no lugar de Freis, desde a tarde deste xoves, 30 de marzo.

No momento da súa desaparición vestía un pantalón de chandal de cor azul e un xersei de punto do mesma cor. Segundo os seus achegados, saíu a pasear con dous cans de pequeno tamaño.

Durante este venres despregouse pola zona un dispositivo de procura, no que participaron efectivos da Garda Civil, co apoio desde o aire dun helicóptero, ademais de familiares e amigos, así como integrantes do goberno local, co seu alcalde, Benigno Galego (PSOE), entre eles.

Para esta tarde, a partir das 15,30 horas, está previsto que se unan ao dispositivo de procura integrantes das agrupacións de Protección Civil de Ortigueira e Cedeira, ademais de efectivos do parque de Bombeiros de Ferrol, que se desprazarán á zona con varios cans adestrados na procura de persoas.