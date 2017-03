Localizado sen vida un nonaxenario que faltaba da súa vivenda en Vilalba (Lugo)

Os servizos de emerxencias localizaron na mañá deste venres o cadáver dun home de 90 anos que faltaba do seu domicilio en Vilalba (Lugo).

Segundo informaron fontes de emerxencias, o corpo do nonaxenario foi localizado a medio quilómetro da súa casa, nas inmediacións do río Támoga.

O home, que padecía alzéhimer, faltaba do seu domicilio desde a noite do xoves, cando un familiar alertou de que non regresara a casa tras un paseo.