O fiscal xeral do Estado avoga por esperar a un fallo firme sobre Cassandra Beira para analizar se se modifica a lei

O fiscal xeral do Estado, José Manuel Maza Martín, avogou por esperar a que haxa unha sentenza firme no caso da tuitera Cassandra Beira, á que a Audiencia Nacional condenou a un ano de prisión e sete de inhabilitación por humillación ás vítimas do terrorismo, para valorar se se debe ou non modificar o Código Penal en relación ao delito de enaltecemento do terrorismo.

A preguntas dos xornalistas, antes de asistir á inauguración da nova sede xudicial na Coruña, manifestou que non pode expresar "opinión" sobre un caso do que dixo que non o coñece "en profundidade".

Tamén alegou que imaxina que o fallo será recorrido pola tuitera condenada polos seus comentarios sobre o asasinato a mans de ETA do almirante Luís Carrero Blanco.

Por iso, insistiu en que non pode pronunciarse, mentres que se remitiu á opinión "dos fiscais que se encargaron" do caso. "Son os que dan a opinión que importa, que é a da Fiscalía e non a miña persoal", apostilou.

MODIFICAR O CÓDIGO PENAL

Preguntado, no entanto, se cre necesario modificar o Código Penal, asegurou que se a condena da Audiencia Nacional "fose incorrecta habería que modificar a lei se é necesario". "Pero se fose correcta tería que manterse a lei", apostilou.

Sobre esta condena, o presidente do Tribunal Supremo e do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ), limitouse a lembrar que as sentenzas son "recurribles", eludindo pronunciarse sobre a mesma.