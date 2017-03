O viceportavoz parlamentario do PSdeG, Luis Álvarez, acusou este venres á Xunta de ampliar os concertos educativos ata o seis anos para que o apoio económico público de centros privados quede "blindado" ante un eventual cambio de goberno en Galicia tras as próximas eleccións, previstas en 2020.

O viceportavoz parlamentario do PSdeG, Luís Álvarez | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, o socialista lucense deu conta de que a LOMCE, a vixente lei educativa que "está a agonizar", prevé que os concertos teñan esa duración na Educación Primaria, a fin de completar todo o ciclo, pero que fixa o mínimo en catro anos no resto das ensinanzas.

É o modelo que, como dixo, decidiron seguir comunidades como Madrid e Castilla-La Mancha. No entanto, abundou, Galicia elevou todos ata o sexenio, co cal o compromiso económico alóngase ata a conclusión do curso académico 2022/23.

E, segundo recalcou, mentres este gasto nos centros privados queda "blindado", vese "limitado" nos públicos, pois as reducións de unidades son "automáticas" cando non se alcanza o número mínimo de alumnos. "Non é medianamente racional", censurou.

"EXTREMA DEREITA"

Pero o que tachou de actuación de "extrema dereita" o deputado do PSdeG non só se refire a a duración dos concertos educativos, senón á outra pata da orde que os regula, a que suprime o criterio da "coeducación" e permite financiar a centros que segregan aos alumnos en función do seu sexo.

É, conforme ás súas palabras, unha "auténtica involución" por parte dun PP "extremo", que "non é moderado nin tolerante, a pesar da súa posta en escena". Neste punto, recorreu ao Evanxeo segundo San Mateo para sentenciar: "Polos seus feitos coñecerédelos". E lamentou que o plan de igualdade na educación queda reducido a "papel mollado".