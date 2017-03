O fiscal xeral do Estado, José Manuel Maza Martín, cualificou de "conveniente" dotar a Galicia dun fiscal delegado da Fiscalía Anticorrupción, ao ser preguntado por esta posibilidade.

A preguntas dos xornalistas, tras reunirse con membros da Fiscalía en Galicia, manifestou que o van a "estudar" despois de que o presidente da Unión Progresista de Fiscais, Álvaro García Ortiz, expuxese a conveniencia de crear esta Fiscalía na comunidade autónoma.

Antes de asistir á inauguración da nova sede xudicial na Coruña, Maza dixo que é "favorable" á súa creación "se non hai ningún obstáculo e inconveniente, que de momento non parece que haxa ningún", apostilou.

Á marxe desta cuestión, o fiscal xeral do Estado abordou este venres con fiscais galegos aspectos específicos sobre o labor do Ministerio Público nesta comunidade autónoma nun encontro celebrado no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).