O viceportavoz parlamentario do PSdeG, Luis Álvarez, opinou este venres que "non parece oportuno" acometer cambios na xestora que conduce o partido en Galicia e avogou por que, no caso de que Ferraz estime necesaria a súa modificación, opte por "ampliala" para "incorporar as distintas sensibilidades" que existen na formación.

O viceportavoz parlamentario do PSdeG, Luís Álvarez | Fonte: Europa Press

"As modificacións deberían tender --se é necesario facelas, que non vexo a necesidade-- a ampliar a executiva, non a cambiala", reflexionou ao ser preguntado respecto diso en rolda de prensa, en vésperas do Comité Federal do PSOE que convocará as primarias.

A continuación, o socialista lucense dixo que comparte as declaracións do portavoz do PSOE no Pazo do Hórreo, Xoaquín Fernández Leiceaga, nas que manifestou que "conforme pasa o tempo, cada vez ten menos sentido" relevar a Pilar Cancela.

"Canto máis avanzamos, menos tempo falta para que se produzan todos os procesos congresuais e de elección do secretario xeral", subscribiu Luis Álvarez, quen expresou o seu "desexo" de que o conclave do PSdeG poida celebrarse "canto antes" tras o federal. "Non sei se daría tempo a organizalo en xullo", apostilou.