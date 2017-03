A mineira promete non expropiar para gañarse así o beneplácito dos veciños

“Debido á preocupación xerada polo noso traballo, ás características da zona afectada, onde a principal actividade económica é a gandería, desde ERIMSA queremos emprazar a todos os organismos e entidades implicadas: mancomunidades, concellos, sindicatos e asociacións a subscribir un documento onde reflectiremos os nosos compromisos; sendo o principal e primeiro punto dese documento a renuncia expresa ao dereito de expropiación”, explicou Florencio Quirós, director do proxecto, durante a súa intervención. “De todos os xeitos, ERIMSA subscribirá este escrito ante notario e farémolo público nos medios de comunicación” comprometeu.

Mina de cuarzo de Emrisa en Begonte | Fonte: AGE en Europa

Servirá este anuncio, que en teoría implicará que os veciños cobren máis polas súas terras co que obrigue a Lei de Expropiación, para desmobilizar aos opositores? Polo de agora nin o Sindicato Labrego Galego nin a Asociación Mesía Unida , dous dos que alzaron a voz, responderon á promesa.

Para tentar levar ao seu rego aos veciños Erimsa presume de boas prácticas noutros lugares no país. Así, a compañíua asegura que “desde 1991 ten rexistrados máis de 600 documentos de devolución de leiras en terreos de Frades, Mesía, Ordes e Oroso, onde os propietarios ratifican que llas devolveron en perfecto estado para continuar coa súa actividade anterior”.

A compañía promete, ademais, que “respectará as explotacións agrícolas e gandeiras e traballará exclusivamente en réxime de aluguer mediante acordos voluntarios cos propietarios permitindo aos titulares dos terreos facer pleno uso deles ata o momento no que se inicie o cribado”.

Cómpre ter en conta do importante papel que xoga neste tipo de proxectos a opinión pública, sobre todo veciñal. De seren capaces de mobilizarse e meter dabondo presión política e xudicial, exemplos recentes do pasado -como o da mina de Corcoesto- demostran que os opositores á minaría non teñen a batalla perdida de antemán.

Reunión sobre a mina en Xanceda organizada por Erimsa

Por outra banda, o grupo ecoloxista Contaminacción organizará debate para informar sobre as alegacións que se poden interpor ás prospeccións, previstas no entorno de Ordes, Oroso, Mesía e Frades. Será o 4 de abril na casa de Cultura de Xanceda.