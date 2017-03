A Plataforma contra o traslado das centrais do 112 e do 061 desde Santiago á Estrada (Pontevedra) anunciou este venres que "intensificarán" as súas mobilizacións ante a "inacción" da Xunta fronte ás súas protestas e a "persistencia" dos problemas informáticos que denunciaron.

Así o avanzaron nunha rolda de prensa convocada despois de que a subdelegación do Goberno "prohibise" a súa última mobilización, prevista para o pasado sábado na Estrada, e de que o alcalde desta localidade, José López, realizase unhas declaracións nas que "acusaba á plataforma de mala actitude e comprometíase a facer todo o posible para que o traslado se realizase en condicións excelentes".

Os traballadores directamente afectados denunciaron que, a día de hoxe, o programa informático de xestión de emerxencias que entrará en servizo no centro estradense "continúa presentando erros graves de funcionamento" e que a Xunta "continúa sen facer público o seu plan".

"A insistencia nesa data --abril-- por parte da Xunta continúa sendo temeraria: se o programa non funciona e temos que traballar manualmente, os tempos de resposta vanse a disparar", asegurou Isabel Moares, presidenta do Comité de Empresa do 112 e unha das portavoces da Plataforma.

Pola súa banda o presidente da Xunta de Persoal do 061, Mario Otero, subliñou que esta entidade continúa "á espera de que o Sergas convoque a mesa de negociación prometida".

Otero considerou que "as declaracións do alcalde da Estrada son, como mínimo, irresponsables" e que "evidencian o absoluto descoñecemento das reivindicacións da plataforma".