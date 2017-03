A Xunta licita a redacción do proxecto da primeira fase da continuación da autovía da Costa da Morte

A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, visitou este venres o Centro de Conservación da autovía da Costa da Morte, onde mantivo un encontro cos alcaldes de Cabana de Bergantiños, José Muíño; Coristanco, Amancio Lavandeira; Vimianzo, Manuel Antelo; e Carballo, Evencio Ferrero.

A estes trasladoulles que este venres o Diario Oficial de Galicia (DOG) publica a licitación da redacción do proxecto construtivo da primeira fase da continuación da autovía entre Baio e a estrada de Camariñas (AC-432).

A Xunta, tal e como esta indicou nun comunicado, destina un investimento de "22 millóns de euros" a esta prolongación, que permitirá "aproveitar os investimentos xa realizados", ao "construírse sobre terreos xa expropiados e co movemento de terras executado ao 40 por cento".

Neste sentido, a titular de Infraestruturas explicou que, para a realización desta ampliación, o Goberno galego apostou pola vía orzamentaria, sen recorrer ao réxime concesional, xa que isto "blinda a viabilidade da obra", que se executará, indicou, co orzamento "garantido", "evitando incrementar compromisos futuros de gasto da administración".

VERTEBRACIÓN DA COMARCA

A conselleira indicou que o Goberno galego vaille a dar continuidade a este eixo de comunicación para "seguir contribuíndo á vertebración de toda esta comarca".

O executivo autonómico, tal e como precisou, avanzará na execución desta ampliación por fases, segundo as "dispoñibilidades orzamentarias", facendo así "realidade" o "antes posible" o compromiso adquirido cos veciños.

Trátase dunha vía de altas prestacións duns "5,5 quilómetros" preparada para a súa "conversión en autovía" cando así o "aconsellen os tráficos". Será necesaria a construción de cinco pasos superiores, dous inferiores e catro viadutos.

O contrato licitado este venres recolle un estudo sobre a "necesidade de habilitar un terceiro carril de circulación para a correcta funcionalidade da sección cunha soa calzada" e analizará tamén a "viabilidade de executar un ramal de conexión", de aproximadamente 1,5 quilómetros, co polígono de Vimianzo.

O prazo para a redacción do proxecto deste novo treito é de 12 meses, o que significa que, no ano 2018, contarase co proxecto construtivo redactado.