A Deputación da Coruña garante a programación do Teatro Colón, que pasará a xestionar o Concello en 2018

A Deputación da Coruña garantiu a "continuidade" da programación do Teatro Colón, cuxa xestión correrá a cargo do Goberno local desde 2018, segundo o acordo ao que chegaron as dúas administracións.

Así o manifestou, a preguntas dos medios nunha rolda de prensa, a vicepresidenta da Deputación provincial, Goretti Sanmartin, en referencia ao acordo, feito público este xoves, que Deputación e Concello de Coruña pecharon para a xestión do Teatro Colón. A partir do próximo ano, o Goberno local encargarase da instalación cultural.

A Deputación será a encargada de xestionar o teatro desde a extinción do contrato coa UTE encabezada pola empresa Eulen -o próximo mes de xuño- ata a súa cesión definitiva ao Concello, que se prevé poida realizarse "no primeiro trimestre" do 2018, segundo sinalou o alcalde, Xulio Ferreiro.

"No momento no que se poida producir (a cesión), será o Concello quen asuma a xestión; mentres, a Deputación garante unha programación estable", asegurou a vicepresidenta do organismo provincial.

CON TODAS AS GARANTÍAS

Así mesmo, asegurou que o proceso de transferencia realizarase "con todas as garantías", á vez que asegura que o recinto contará con "unha programación estable e de calidade" durante a xestión provisional por parte da Deputación. "Non hai nada que se cancele", engade.

Pola súa banda, desde o Concello mostráronse "moi satisfeitos" co acordo alcanzado coa Deputación da Coruña.

Ferreiro sinalou que este espazo terá unha programación "coherente" e espera que sirva tamén de plataforma para a creación local: "Non só un espazo de representación, senón tamén de creación", afirma.