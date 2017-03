O sector mar-alimentario superou os 2 millóns de toneladas en 2016, por valor de máis de 6.500 millóns de euros

O sector mar-alimentario, que engloba a produción española de peixes, mariscos e os seus transformados, superou en 2016 os dous millóns de toneladas, por valor de 6.576 millóns de euros, e logrou aumentar as súas exportacións nun 1,21 por cento, en canto a volume, e nun 9,92 por cento en canto a valor.

Vieites nun acto de Anfaco | Fonte: Europa Press

Así se desprende do informe presentado este venres en Vigo polo secretario xeral de Anfaco-Cecopesca, Juan Manuel Vieites, quen explicou que o comportamento do sector no pasado ano foi "positivo", xa que soubo explotar as súas fortalezas baseándose na "diversidade" de mercados e actividades.

No balance do pasado exercicio recóllese que as conservas tiveron unha produción de case 350.000 toneladas, por valor de 1.500 millóns de euros. Nese ámbito, o atún segue estando á cabeza, seguido por especies como a sardiña e sardinilla, mexillóns e berberechos.

Con respecto ás exportacións de peixes e mariscos, aumentaron lixeiramente en 2016, e son o peixe (conxelado, fresco e en filetes) e os moluscos os principais produtos que saen a mercados exteriores. Así, os destinos deses produtos son, principalmente países da UE (Portugal, Italia, Francia e Reino Unido), aínda que tamén se vende en mercados extracomunitarios, como Marruecos, Japón, Egipto, Chile ou Túnez.

RESULTADOS CIENTÍFICO-TECNOLÓXICOS E I+D+i

Por outra banda, Juan Manuel Vieites presentou tamén este venres os resultados do centro tecnolóxico do clúster e da actividade científica e de investigación.

Segundo subliñou, o centro de Anfaco-Cecopesca, no que se investiu case un millón de euros durante 2016 para novas infraestruturas, logrou uns ingresos de 7 millóns de euros durante o pasado exercicio, e mantén o seu obxectivo de chegar aos 10-12 millóns de facturación en 2020.

Este centro, que conta con máis de 100 empregados, prestou servizos tecnolóxicos e de I+D+i a 482 clientes de todo o mundo, e desenvolveu 64 proxectos de investigación, a maioría, baixo contrato directo con empresas.

Anfaco-Cecopesca traballa con entidades privadas e públicas, en unidades mixtas de investigación e con outros socios en ámbitos como a nutrición e a farmaindustria, a seguridade alimentaria e hixiene industrial, tecnoloxías de conservación, enxeñaría de procesos ou valorización de subproductos. Tamén ten unha área de tecnoloxía analítica e é laboratorio de referencia en Galicia.

'BREXIT'

Con respecto ao impacto do 'Brexit' no sector conserveiro e de elaborados do mar, o secretario xeral de Anfaco admitiu a "preocupación" desta industria, e apuntou que o Reino Unido é destinatario do 8 por cento das exportacións destas empresas.

A ese respecto, sinalou que "a incerteza é a peor baza na economía" e sinalou que o sector reclama aos negociadores da UE "que defendan os intereses da Unión dos 27".

Entre as dificultades ás que se pode enfrontar o sector están, indicou, as "barreiras técnicas no comercio", as "certificacións e barreiras arancelarias", ou a posibilidade de que Reino Unido negocie con outros países que poidan ter vantaxes competitivas maiores que as dos produtores da UE.

"De momento só hai incerteza. A negociación será longa", apuntou, e afirmou que as empresas terán que esperar polos resultados desa negociación para adoptar as súas estratexias.

Menos impacto nesta industria teñen as políticas anunciadas polo novo goberno de Estados Unidos. Segundo explicou Vieites, os produtores de conservas de peixe e marisco e elaborados do mar xa teñen bastantes limitacións para acceder ao mercado norteamericano. "O de Estados Unidos é unha incógnita. Trump anuncia proteccionismo pero as institucións son moi rigorosas e faranlle ver que non se pode facer o que a un lle dá a gana por ser o presidente", apostilou.

Finalmente, con respecto á posibilidade de grandes multinacionais adquiran empresas conserveiras galegas (tras a compra de Albo por un grupo chinés), o secretario de Anfaco recoñeceu que "hai movementos" e "contactos" pero que non hai moitas empresas dispostas a vender. Ademais, engadiu, as pemes están centradas no mercado gourmet e ás grandes multinacionais "interésanlles os grandes grupos empresariais".