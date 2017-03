O alcalde de Vigo, Abel Caballero, acusou este venres ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de realizar unha "visita propagandística" á Universidade para "mentir" sobre os investimentos no Campus do Mar, e insistiu en denunciar que a pretensión do goberno galego é "que Zona Franca lle regale 5,5 millóns de euros".

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, na rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa, o rexedor olívico subliñou, con respecto ao oito millóns que, segundo Feijóo, pódense investir no Campus do Mar se se desbloquea a cesión de terreos na ETEA, que nos orzamentos da Xunta "non hai nin un euro" para este proxecto, a pesar do anuncio do presidente galego de que destinaría tres millóns.

Sobre os dous millóns de fondos de cooperación interterritorial, Caballero indicou que esas axudas "xa as ten a Universidade" independentemente do que ocorra na ETEA. Finalmente, sobre o tres millóns que investiría Zona Franca na rehabilitación de edificios, o alcalde lembrou a Feijóo: "O presidente de Zona Franca son eu, non vostede. E a delegada, que non o presidente, o que quere é regalarlle á Xunta 5,5 millóns de euros".

"¿A que veu Feijóo? A dicirnos que quere que Zona Franca lle regale 5,5 millóns e que encima lle felicitemos", criticou o rexedor, quen mantén o seu prazo de cinco días para que a Xunta responda á petición aprobada en pleno de que sexa o goberno galego o que "doe gratuitamente" os espazos que o Campus do Mar necesita na antiga ETEA.