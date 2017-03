A Mesa amplía a Lugo a recollida de firmas para esixir atención en galego na empresa privada

A Mesa pola Normalización Lingüística estende á provincia de Lugo a campaña de recollida de firmas de apoio a unha Iniciativa Lexislativa Popular coa que pretenden dar base legal aos dereitos lingüísticos dos gallegohablantes no ámbito comercial e socioeconómico.

Tras tres semanas de campaña, a entidade prevé alcanzar pronto o obxectivo das 10.000 firmas. Para iso, instalará mesas nas principais localidades da provincia, como Vilalba, Monforte de Lemos, A Fonsagrada e Lugo, entre outras, coincidindo con eventos multitudinarios.

O presidente da Mesa, Marcos Maceira, explicou nunha rolda de prensa que o obxectivo da proposta é lograr garantías na atención en galego aos cidadáns, sobre todo ao recibir calquera información, aviso ou instrución de forma oral ou escrita.

Segundo os datos da organización, moitas empresas do sector bancario ou dos servizos da luz e o gas non ofrecen os seus servizos de información en galego, do mesmo xeito que en compañías de telemarketing.

A iniciativa tamén propón o dereito a dispor de contratos e formularios neste idioma e asegurar o respecto pola toponomia galega.

Así mesmo, defende o dereito á teleatención en galego e insta as administracións públicas a que na contratación de servizos con empresas privadas garántase a capacidade de atender e entender neste idioma.