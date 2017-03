O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, pediu á portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, que se pronuncie sobre a investigación a un edil nacionalista de Poio (Pontevedra) e que non caia "na dobre vara de medir", lembrándolle que, no seu día, pediu "que se fosen" varios concelleiros populares de Santiago "na mesma situación".

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

O xulgado de instrución número 2 de Pontevedra citou a declarar en calidade de investigado ao concelleiro de Turismo de Poio, Xosé Luís Martínez (BNG), por mor dunha denuncia presentada polo PP por presuntas irregularidades administrativas cometidas na contratación da Festa do Mar do ano 2014, que se celebra na localidade de Combarro.

O xuíz entende que os feitos denunciados polos populares ante a Fiscalía porían de manifesto a posible comisión dun delito de prevaricación pola contratación supostamente irregular de nove postos ambulantes.

Sobre este extremo manifestouse Tellado, quen subliñou que Pontón ten "unha gran oportunidade de ser consecuente e pedir o que mesmo para os seus concelleiros imputados que o que demanda cando os procesos xudiciais afectan a alguén do PP".

Os populares, que aclararon que eles non piden que dimita o edil imputado, senón que "aclare" a súa situación, si solicitan "coherencia e sentido común" ao BNG. Por iso, consideran que a dirixente nacionalista "debería ir a Poio e pedirlle que se vaia ou desculparse cos edís de Santiago aos que pedía a dimisión".