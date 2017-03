O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, destacou este mércores que "Galicia está na vangarda" mundial en materia de avións non tripulados e drons. Así o sinalou durante a súa participación no acto inaugural do I Congreso de Internacional de Drons de Galicia, unha cita que se celebra ata o domingo en Expourense.

O conselleiro de Economía e Industria en Ourense. | Fonte: Europa Press

Para o conselleiro este evento, organizado pola Asociación Galega de Graduados e Enxeñeiros de Telecomunicacións, converterá a Ourense "durante tres días na capital mundial" do sector e será unha "magnífica oportunidade" para "seguir sumando nun proxecto de país" no que Galicia "quere apostar polo desenvolvemento dos avións non tripulados".

Conde lembrou que para lograr este obxectivo existe "un triángulo que traballa de forma coordinada" e que ten os seus vértices en Ourense (coa implantación do grao enxeñaría aeroespacial), Vigo (co Centro de Innovación Aeroespacial de Nigrán) e Lugo (co polígono industrial de Rozas).

Conde confiou en que o "traballo coordinado" deste tres eixos, a través de universidades e centros tecnolóxicos, sirva para "conformar un posicionamento claro no que Galicia se está pondo na vangarda dun sector con enorme potencial".

Como exemplo, o conselleiro lembrou o proxecto de Rozas, onde a Xunta está a realizar un investimento de 150 millóns de euros en colaboración con Indra e Inaer.

Así, referiu que na actualidade o polígono industrial conta con 80 profesionais traballando e 12 empresas "que mobilizarán 12 millóns de euros". Tamén anunciou que, de forma inmediata, tense previsto investir 14 millóns de euros no primeiras sete licitacións para proxectos destinados a mellorar os recursos acuáticos, o territorio e o tráfico aéreo.

"ATENTA" Ao CONGRESO

O conselleiro asegurou que a Xunta "estará moi atenta" ao I Congreso de Drones de Galicia e ás achegas dos relatores, porque "permitirán unha visión de futuro de cara a onde hai que traballar".

Deste xeito, destacou que "se van a tratar temas moi importantes" vinculados coa lexislación, a seguridade ou o uso de drones en terreo civil. Tamén destacou as achegas que darán a coñecer "proxectos de futuro" en sectores como a agricultura, o naval ou a prevención de incendios.

Por último, mostrou a súa confianza en que a cita ourensá sirva para "achegar o sector aos máis novos", coa intención de que descubran "cara a onde van as profesións do futuro".

NOVAS EDICIÓNS

O presidente da Asociación Galega de Graduados e Enxeñeiros de Telecomunicación, José Manuel Martínez, mostrouse confiado no éxito desta cita e augurou unha "segunda e terceira edición".

Pola súa banda, o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, destacou que o congreso servirá para "apoiar a énfase da Xunta para dinamizar o polo sur", e que se ha que concretado coa implantación do grao de enxeñaría aeroespacial no Campus de Ourense.