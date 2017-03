O alcalde de Vigo, Abel Caballero, advertiu este venres ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que non comparte "o seu concepto de cooperación aeroportuaria", de que "todos os voos internacionais operen desde Santiago e A Coruña, e nunca desde Vigo".

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, na rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa, o rexedor olívico criticou o "concepto particular" que, ao seu xuízo, ten o presidente galego sobre a coordinación do tres aeroportos de Galicia, e baseou a súa argumentación "en todas as axudas que deu o seu goberno a Santiago e A Coruña, mentres a Vigo deu cero".

Así mesmo, criticou aos alcaldes compostelán e herculino por apoiar os voos ou reclamar axudas á Xunta para apoiar aerolíneas, cando "antes dicían" que non había que subvencionar voos. "Agora que o aeroporto de Vigo empeza a voar, éntralles a todos moita preocupación", incidiu Caballero.

O alcalde de Vigo insistiu en acusar a Feijóo e aos alcaldes de Santiago e A Coruña de manter "unha gran mentira" coa finalidade de "pechar" a terminal de Peinador. "Pero a mentira está descuberta", sentenciou.