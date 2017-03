Imputan asasinato ao investigado pola morte da enxeñeira acoitelada en Vigo e acordan tomar máis declaracións

A Fiscalía, a acusación popular --exercida pola Xunta-- e a acusación particular personadas na causa aberta polo crime da enxeñeira de 25 anos Ana Enjamio, imputaron un delito de asasinato ao único investigado como presunto autor destes feitos.

Así o comunicou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), despois de que todas as partes, incluído o propio investigado, acudisen na mañá deste venres ao xulgado para trasladarlle a imputación concreta.

O home acudiu a comparecer ante a xuíza pouco antes das 10,30 horas, cubríndose a cara coa roupa, esposado e escoltado por axentes da Policía Nacional, e permaneceu na sala algo máis de media hora. Á saída, ningún dos avogados quixo facer declaracións.

Neste acto, segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a Fiscalía solicitou unha nova proba consistente en declaracións, petición á que se adheriron as outras partes e que a xuíza acordou.

Así mesmo, a defensa, que manifestou a súa desconformidade co relato de feitos --aínda que non pediu a liberdade do home nin o arquivo da causa--, pediu outra dilixencia que foi rexeitada.

Neste procedemento, que foi atribuído ao Tribunal do Xurado, o único investigado como presunto responsable da morte da moza é un compañeiro de traballo con quen mantivera unha relación, César A.Ou., quen foi detido e permanece en prisión provisional desde o pasado 21 de decembro.

PROBAS PRACTICADAS

Ana Enjamio, unha moza de 25 anos de idade natural de Boqueixón (A Coruña), foi acoitelada na madrugada do 17 de decembro no portal do edificio onde vivía na Avenida de Madrid, en Vigo, á volta dunha cea de Nadal da súa empresa.

O segredo das actuacións na causa levantouse a principios de marzo, despois de que fose prorrogado en dúas ocasións "para preservar o bo fin da instrución" e para realizar dilixencias pendentes, entre elas o seguimento dos teléfonos móbiles da moza e do seu presunto agresor.

Pola súa banda, o informe sobre o AND recolleito no lugar dos feitos chegou á Policía Científica "poucos días" antes, e foi remitido á autoridade xudicial. Este informe era a última proba pendente da Policía Nacional.