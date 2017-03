Unanimidade no pleno da Deputación de Pontevedra contra a rebaixa do IVE ás corridas de touros

Todos os grupos do pleno da Deputación de Pontevedra, incluído o Partido Popular, votaron en contra da rebaixa do IVE ás corridas de touros.

Con este voto unánime, a institución provincial convértese na primeira administración pública en rexeitar o anuncio e próxima votación da rebaixa do IVE ás corridas de touros, incluída polo goberno central nos Orzamentos Xerais para 2017.

A moción aprobada foi defendida polo deputado da coalición SON, Xosé Lois Jácome, e contou co apoio unánime da corporación, evidenciando a falta de concordancia cunha idea que somete aos espectáculos taurinos ao mesmo tipo impositivo que os concertos, as obras de teatro ou as representacións teatrais.

A proposta aprobada ten unha certa carga simbólica, xa que Pontevedra é a única provincia galega onde se realizan eventos tauromáquicos.

Outro dos asuntos abordados no pleno foi a moción do PP para pedir a recuperación do plan de mantemento anual das rutas de sendeirismo accesibles da comarca do Salnés.

O deputado popular Luís Aragunde sinalou especificamente á ruta da Pedra e da Auga, á que bautizou como a 'Ruta do Presidente', en referencia aos habituais paseos que Mariano Rajoy fai por esta paraxe.

A moción foi rexeitada polo PSOE e o BNG, que argumentaron que en toda a provincia existen carreiros accesibles que merecen o mesmo tratamento e non un "trato privilexiado" co que, a xuízo do vicepresidente César Mosquera, tratouse á comarca do Salnés durante a etapa de goberno de Rafael Louzán.

Ademais, Mosquera sinalou que non se vai a actuar nesta senda "nin en ningunha" xa que son os concellos os que deben decidir o destino dos fondos que reciben, criticando a preocupación dos populares polo mantemento dunha única ruta "porque é a do presidente".

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, tamén engadiu que no convenio existente para o mantemento dos carreiros accesibles do Salnés a Xunta achegaba "cero euros", segundo recolle un informe do interventor e a maquinaria foi "destinada ás Pousadas do Salnés".