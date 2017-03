Agricultura autoriza o uso do logotipo 'Raza Autóctona' Murciano-Granadina e suma 38, nove delas galegas

O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente autorizou o uso do logotipo 'Raza Autóctona' á Federación Española de criadores de caprino de raza Murciano-Granadina, entidade recoñecida para a xestión do Libro Xenealóxico desta raza.

Cabra. Cabras. Gando caprino. Pastor. Rabaño | Fonte: Europa Press

Segundo os últimos datos facilitados por esta Federación, a raza conta con 107.199 animais inscritos no libro xenealóxico, distribuídos en 194 explotacións, o que a converte na raza caprina máis numerosa e nunha das máis produtivas do noso país.

É unha raza autóctona catalogada de fomento e debe o seu nome ás provincias que foron berce desta raza. Na actualidade o seu censo distribúese por case a totalidade da xeografía española, mesmo se exportou a outros países como Marrocos, Alxeria, Grecia, e a países de América do Sur.

Trátase dunha raza destinada principalmente á produción de leite dunha elevada calidade, que se utiliza na elaboración de queixos e outros produtos lácteos, aínda que parte da súa produción dedícase á carne de cabrito.

Explótase en réxime semiintensivo non trashumante. A raza posúe unha elevada capacidade de adaptación, pois o seu lugar de orixe caracterízase por un clima con temperaturas extremas, adaptándose a ambientes marxinais como as zonas semidesérticas e zonas montañosas mediterráneas.

TOTAL RAZAS

A autorización do logotipo 'raza autóctona' Murciano-Granadina supón un recoñecemento tanto ás boas cualidades produtivas destes animais, como ao papel desta raza na protección ambiental e sociocultural ao fixar a poboación no medio rural, segundo explican fontes ministeriais.

Coa autorización do uso do logotipo 'raza autóctona' Murciano-Granadina son xa 38 as razas autóctonas que poden utilizar este logotipo. Este logo cedeuse a 35 asociacións de criadores e a 2 Federacións de Asociacións, 17 delas recoñecidas polo Ministerio, 3 por Andalucía, 1 por Aragón, 2 por Castela-A Mancha, 2 por Castela e Léon, 9 por Galicia, 2 por Madrid, 1 por Illas Baleares e 1 por Estremadura.