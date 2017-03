O Tribunal Supremo rebaixa as condenas de dous acusados de enaltecer o terrorismo en redes sociais

O Tribunal Supremo rebaixou as condenas de prisión impostas pola Audiencia Nacional a dous acusados de enaltecer o terrorismo e humillar ás vítimas nas redes sociais e confirmou a absolución dun exmilitar galego acusado de enxalzar o yihadismo en Facebook e vender camisetas con execucións do Estado Islámico.

O tres resolucións do Supremo déronse a coñecer dous días despois de que a Audiencia Nacional condenase a Cassandra Beira por publicar entre 2013 e 2016 en Twitter trece chistes sobre o atentado do almirante Luis Carrero Blanco, o que abriu un intenso debate sobre o delito de enaltecemento e a liberdade de expresión. A tuitera murciana anunciou nas últimas horas que recorrerá a súa sentenza ante o alto tribunal.

A Sala do Penal estudou senllos recursos presentados contra as sentenzas da Audiencia Nacional nas que se condenaron a un ano e medio de prisión a Daniel Bergantiños por publicar en Twitter 41 mensaxes que xustificaban as actuacións de organizacións terroristas como ETA ou o asasinato da presidenta do PP de León Isabel Carrasco e a Mounir Mourabeti por difundir en Facebook comentarios que apoiaban as execucións do Estado Islámico ou vídeos nos que se mostran decapitacións.

Tamén revisou a resolución absolutoria do exmilitar Octavio Miguel Cadelo por presuntamente enaltecer o terrorismo cos seus comentarios en redes sociais e vender camisetas relacionadas co terrorismo yihadista.

DIMINUCIÓN DE PENAS

O Tribunal Supremo estimou parcialmente o recurso presentado por Bergantiños --para o que a Fiscalía substituíu a súa petición de dous anos de cárcere polo mesmo tempo máximo de internamento psiquiátrico-- e rebaixou a condena a seis meses de prisión. Ademais, absolveulle dun delito de ameazas.

O alto tribunal considera que son "explicables" as mensaxes de odio publicados ante as circunstancias persoais "excepcionais" deste acusado --foi abandonado pola súa familia biolóxica, atópase en situación conflitiva coa adoptiva e con problemas de saúde mental non debidamente tratados--.

Por iso, destaca que a pena a impor debe ser a mínima e subliña que tras unha avaliación psiquiátrica de Bergantiños determinarase se a prisión substitúese por internamento psiquiátrico, que non poderá exceder de tres anos, ou se imporá liberdade vixiada polo mesmo tempo coa obrigación de seguir un tratamento médico.

SUBSTITÚE CÁRCERE POR EXPULSIÓN

Doutra banda, o Supremo tamén rebaixou a un ano e tres meses de prisión a condena de Mourabeti, ao aplicar a atenuante de anomalía ou alteración psíquica. Así mesmo, acordou substituír a pena de cárcere pola súa inmediata expulsión do territorio español coa prohibición de volver durante sete anos.

Mourabeti foi xulgado o pasado mes de setembro xunto a Mikel Currais Puído por estes mesmos feitos, a quen o alto tribunal confirmou a súa condena dun ano e medio de prisión, xa que non se presentou ningún recurso ante esta decisión da Audiencia Nacional.

DOBRE INTERPRETACIÓN

No caso do exmilitar galego, o Supremo confirma a absolución ao entender que os textos publicados por Cadelo en Facebook non teñen un sentido "unívoco e inequivocamente delituosos" para ser condenado por enaltecemento do terrorismo. E destaca que hai condutas que poden ser consideradas "tinguidas dunha ambigüidade que as sitúa no límite externo do punible".

Sobre as camisetas e outros artigos, o alto tribunal conclúe que tamén se pode dar unha dobre interpretación do mesmo xeito que os textos. A Audiencia Nacional subliñou na súa sentenza que o único interese desta persoa á hora de vender camisetas e complementos era "ánimo de lucro" que "non se identifica co ideario de ningunha organización terrorista".