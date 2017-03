Suárez asegura que intervención e secretaría emitiron informes favorables para poder activar o saneamento da ría

O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), asegurou que o convenio achegado por Augas de Galicia para activar o sistema de saneamento integral na ría "conta cos informes favorables de intervención e secretaría".

Tamén avanzou que "se está estudando a posibilidade de que entre dentro do sistema, á espera do convenio a tres partes, o Concello de Narón, co compromiso de abonar o 30% dos gastos xerados", sinalou o rexedor local, lembrando que neste municipio "xa teñen unha taxa aprobada".

Así o trasladou ao resto de grupos municipais durante a xunta de portavoces deste venres, quedando todos eles emprazados para o luns da próxima semana para seguir abordando esta cuestión.

"Hai que deixar tempo aos grupos para que fagan un estudo e valoración", considerou. Así, no caso de que se logre un acordo, confiou en poder "convocar un pleno extraordinario urxente para validalo" e porse "xa a traballar en buscar un modelo de financiamento sustentable que lle de continuidade ao saneamento" e "pasar páxina a este episodio".

Suárez tamén asegurou que o informe do interventor "na súa conclusión é favorable", pero tamén apunta que "esta situación ten que ser transitoria, o financiamento con recursos propios.

"E agora temos que pornos a traballar para buscar un modelo de financiamento que nós sempre defendemos que ten que ser cunha taxa, sobre a que estamos dispostos a discutir e negociar, pero taxa ten que habela".

OPOSICIÓN

Desde os grupos na oposición, tanto o Partido Popular como o PSOE, a través dos seus portavoces, Martina Aneiros e Beatriz Sestayo, respectivamente, aseguraron que estudarán a documentación achegada e que polo momento é moi pronto para facer unha valoración.

Pola súa banda, o portavoz do grupo municipal do BNG, Iván Rivas, apuntou as similitudes da proposta do grupo de Goberno coa que presentara o PP.

"O único obxectivo do actual goberno é dar continuidade á proposta aprobada polo Partido Popular no anterior mandato, mediante unha encomenda de xestión de Augas de Galicia para despois entregar a Emafesa a depuradora, limpando a responsabilidade da Xunta de entregar unha infraestrutura que non funcionaba", lembrou, reiterando que o convenio achegado "é o mesmo que expuxo o señor Rey Varela durante o anterior mandato e ao que, por certo, Esquerda Unida votou en contra".